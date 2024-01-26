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08:35, 26 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способы защититься от мошенников на онлайн-распродажах

IT-эксперт Липов предупредил об активности мошенников в период онлайн-распродаж

Фото: Paul Esch-Laurent / Unsplash

В воскресенье, 28 января, в интернете пройдет кураная распродажа — Киберпонедельник. Ажиотаж вокруг скидок дает мошенникам повод придумывать новые махинации, прибегают к обману и продавцы, предупредил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов. Способы защиты россиян от злоумышленников в период онлайн-распродаж он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Как могут обмануть в Киберпонедельник

Одна из распространенных опасностей — это фишинговые сайты, которые выдают себя за легитимные ресурсы, предостерег IT-эксперт. По его словам, на эту уловку, как правило, попадаются те пользователи, которые не сами ввели адрес интернет-магазина в строку, а перешли по ссылке из почты или внезапно выскочившего баннера.

Якобы совершая покупки, клиент вводит свои данные, в том числе и банковские. Нажимая кнопку "отправить", человек передает мошенникам то, чего они ждали, а сам в итоге остается ни с чем: реквизиты украли, товар не прислали

Сергей ЛиповIT-эксперт

Через электронную почту в день распродаж мошенники могут и установить на устройство программы-вредители. Человеку приходит письмо с привлекательными предложениями Киберпонедельника и ссылкой якобы на интернет-магазин, которая при нажатии запускает загрузку на компьютер или смартфон вредоносного программного обеспечения или вируса. С их помощью также крадутся персональные данные.

Еще один популярный способ обвести человека вокруг пальца и украсть его деньги и данные — социальная инженерия. «Злоумышленники пользуются общей атмосферой куража от выгодных покупок. У человека по ту сторону экрана набита полная корзина товара, и тут вдруг ему везет — за свою активность он вдруг получает приз. Чтобы получить награду, надо лишь ввести ваши данные и пароль от онлайн-банка. Киберпреступники, использующие методы социальной инженерии, могут взаимодействовать с вами и с помощью электронной почты, и через фальшивые сайты. Это может быть даже телефонный звонок, а мошенник может представиться представителем онлайн-магазина», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

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Как себя обезопасить о мошенников в Киберпонедельник

Чтобы защитить себя, Липов посоветовал проверять каждый свой шаг при покупках онлайн и не совершать никаких операций, если возникли сомнения. Кроме того, не стоит никогда и никому сообщать свои личные данные — ни устно, ни по телефону, ни по электронной почте, а также вводить свои логины и пароли от существующих сайтов нигде, кроме них.

Не доверяйте электронным письмам с неизвестных адресов. Не переходите по случайным ссылкам. Если после активных покупок в сети вы заметили необычные транзакции, связанные с вашим счетом, немедленно свяжитесь с банком. Например, если вы живете в Москве и видите, что с вашей карты совершили покупку в Бразилии, это явный признак мошенничества

Сергей ЛиповIT-эксперт

«Покупайте только на надежных сайтах, на которых вы уже совершали покупки. Убедитесь, что это именно тот ресурс — не только внешне, но и что у него совпадает адрес. Проверяйте URL сайта. Например, если вы обычно покупаете на ресурсе «Рога и копыта», убедитесь, что в адресной строке написано https://www.rogaikopyta.ru, а не что-то вроде rogaikopyta-shop.com. Наличие https перед адресом — очень важно. Это показатель безопасного соединения. Избегайте покупок, когда подключены к публичному доступу Wi-Fi без использования», — призвал эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» также предупредил, что, пользуясь готовностью покупателя хватать в период скидок все без разбора, магазины могут подсовывать товары низкого качества или вовсе не отправлять покупки получателю.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники стали использовать новую схему с поддельными аукционами по продаже подержанных иномарок.

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      Екатерина Смирная
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