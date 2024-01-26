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22:54, 26 января 2024Бывший СССР

Оппозиция Эстонии предложила начать консультации о вотуме недоверия Каллас

ERR: оппозиция Эстонии предложила начать консультации о вотуме недоверия Каллас

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме предложил лидерам фракций парламентских партий начать консультации по вотуму недоверия премьер-министру Кае Каллас. Об этом сообщает ERR.

Политик таким образом отреагировал на проходящую в стране бессрочную забастовку учителей. Работники сферы образования недовольны тем, что правительство не выполнило свои обещания повысить зарплаты. Хельме указал, что Каллас оказалась не способна найти решение самого серьезного за последние десятилетия социально-трудового спора.

Центристская партия Эстонии уже поддержала намерение выразить недоверие правительству Каллас. Заместитель председателя партии Лаури Лаатс заявил, что продолжающаяся забастовка учителей является результатом ошибочной политики правительства, а Каллас «не смогла решить ни одного кризиса и сама создала их еще больше».

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      Марина Совина
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