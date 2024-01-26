Постпред Украины при ООН «соскочил» с заседания по крушению Ил-76

Заместитель постпреда России при ООН Полянский: Кислица соскочил с заседания

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица «соскочил» с заседания Совета безопасности (СБ) ООН по теме крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем канале в Telegram.

«Он не был занят на других мероприятиях, не был в отъезде, не заболел, а попросту решил "соскочить" с неудобной темы», — высказался дипломат.

Полянский добавил, что представитель Украины был замечен в скорейшем времени в кулуарах после заседания, «любезничающим со своими западными кураторами». По его мнению, Кислица не пришел, чтобы «не потерять лицо».

Ранее Полянский опроверг заявление украинской стороны о крушении Ил-76. По мнению Киева, Россия якобы не проинформировала о перевозке военнопленных на самолете.