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13:39, 26 января 2024Интернет и СМИ

В России опровергли заявление Украины о крушении Ил-76

В России опровергли заявление постпреда Украины при ООН о крушении Ил-76

Фото: Bassam Masoud / Reuters

В России опровергли заявление постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишиной о том, что Киев не проинформировали о перевозке военнопленных на самолете Ил-76, сбитом в Белгородской области 24 января.

В ходе заседания ООН 25 января она заявила, что, если эти данные подтвердятся, они будут свидетельствовать о том, что российская сторона «использовала людей для прикрытий транспортировки ракет».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Гайовишин не высказала ни одного тезиса, который указывал бы на непричастность Киева к произошедшему. «Она утверждает то, что мы не обеспечили безопасность, видимо, мы должны были сбить эту ракету и тогда мы обеспечили бы безопасность», — сказал он. Полянский также отметил, что, российская сторона, насколько ему известно, ведет расследование произошедшего.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит Вооруженными силами Украины. «Здесь я предлагаю всё-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Именно наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно», — подчеркнул он.

Официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 января сообщил, что украинское руководство знало, что по сложившейся практике будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. «По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе», — добавил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя крушение самолета в Белгородской области, заявил, что украинская сторона была официально предупреждена о полете Ил-76 с военнопленными на борту. «И за 15 минут до выхода самолета в зону им была передана полная информация, которую они получили и подтвердили ее получение в лице Главного управления разведки Вооруженных сил Украины», — подчеркнул он. Картаполов также уточнил, что после этого должна была пройти команда «Воздух, стоп» на определенный сектор. «Этого не прозвучало, вместо этого пошла команда на открытие огня и был сбит самолет с нашим экипажем и с их солдатами», — добавил Картаполов.

Сообщение о том, что Украина не была проинформирована о перевозке ее военных на Ил-76 получило распространение среди украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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