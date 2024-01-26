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15:56, 26 января 2024Бывший СССР

Президент Латвии рассказал о планах ЕС предоставить новую помощь Украине

Президент Латвии Эдгар Ринкевич: ЕС согласует помощь Украине на следующей неделе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил об «очень вероятных» планах Европейского союза (ЕС) согласовать помощь Украине в размере около 50 миллиардов евро на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Одно совершенно ясно — Украине нужны эти деньги, Украина должна получить эти деньги, а Европейский союз должен их предоставить», — заявил Ринкевич.

Президент Латвии подчеркнул, что соглашение будет включать либо договоренность всех 27 государств — членов ЕС, либо, в случае отсутствия консенсуса, «другой механизм» для помощи стране. В качестве альтернативного сценария Ринкевич обозначил вероятность выделения финансов для ВСУ «траншами».

Ранее сообщалось, что страны ЕС готовы выделить помощь Украине, однако Венгрия выступила против этого решения. Государства — члены союза пригрозили стране лишением права голоса в случае продолжения блокировки финансовой поддержки ВСУ.

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      Лина Пивоварова
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