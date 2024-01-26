Путин захотел выругаться из-за событий в Донбассе

Путин назвал геноцидом события в Донбассе и заявил о желании выругаться

Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами назвал события в Донбассе геноцидом. Трансляция мероприятия доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Все, что происходило в Донбассе — это геноцид. На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — заявил президент.

Комментируя эти события, глава государства признался, что хотел бы выругаться, но не сделает этого из-за присутствия девушек и телекамер.

Ранее Путин назвал специальную военную операцию (СВО) попыткой прекратить войну в Донбассе. Он напомнил, что боевые действия на востоке Украины в 2014 году начал Киев.