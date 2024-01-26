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19:09, 26 января 2024Россия

Путин заявил об осведомленности ГУР Украины о пленных на борту сбитого Ил-76

Путин: ГУР знало, что на борту сбитого Ил-76 находились пленные украинцы

Фото: vk.com/newsbelgorod / Globallookpress.com

Главное управление разведки (ГУР) Украины было осведомлено о том, что на борту сбитого Ил-76 находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, проводящий встречу с участвующими в специальной военной операции (СВО) студентами. Трансляция мероприятия с участием главы государства ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что всего на борту должны были находиться не 65, а 190 солдат ВСУ, и Украина знала о перевозке пленных.

«Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было по-моему 190», — рассказал российский лидер.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил пленных бойцов ВСУ в точку их обмена на российских военнослужащих, сбили в Белгородской области утром 24 января. На борту находились 74 человека, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Минобороны России обвинило в авиакатастрофе Украину, заявив, что по самолету нанесли удар из зенитного ракетного комплекса, находящегося в Харьковской области.

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      Марк Леонов
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