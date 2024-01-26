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13:01, 26 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам покажут основанный на реальных событиях сериал

Россиянам представят сериал, посвященный блокаде Ленинграда

Фото: пресс-служба «Вконтакте»

Пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвященный блокаде Ленинграда. Проект «Осталась одна Таня» выйдет в годовщину снятия блокады, это художественная интерпретация дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой, рассказали в пресс-службе соцсети.

Первые серии будут доступны к просмотру в марте эксклюзивно во «ВКонтакте» и в «VK Клипах».

Сериал будет снят в формате коротких вертикальных видео: каждый из 33 эпизодов раскроет одно из воспоминаний главной героини. Помимо истории Тани при создании сериала используются воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Создателями проекта выступили Данил Мотин, продюсер фильмов «Краткая история русской культуры» и «Без границ», и команда молодых кинематографистов под наставничеством историков и опытных художественных консультантов. Помимо эпизодов сериала в сообществе проекта «ВКонтакте» будут публиковаться съемки бэкстейджа проекта и исторические факты.

Как рассказал автор и режиссер проекта Мотин, для него это часть личной истории. «Очень важно сохранять память о совершенном народом подвиге и передавать историю младшему поколению, выбирая современный язык повествования. Именно поэтому в работе над проектом мы соединяем опытных наставников с командой молодых авторов, чтобы раскрыть тему в новом формате, но при этом с большим вниманием к художественным и историческим деталям», — отметил он.

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