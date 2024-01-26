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12:51, 26 января 2024Россия

Шойгу назвал основную задачу Минобороны

Шойгу: основной задачей Минобороны является обеспечение необходимым бойцов СВО

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Основная задача Минобороны России — обеспечить каждого бойца, участвующего в специальной военной операции (СВО), всем необходимым. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Министр высказался об этом во время вступительного слова на Едином дне приемки военной продукции.

«Основной задачей на текущий момент остается обеспечение каждого подразделения и каждого бойца всем необходимым для успешного выполнения боевых задач», — сказал Шойгу.

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Ранее Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. По данным министерства, точное число мобилизованных россиян составляет 302 503 человека, из которых более половины женаты и имеют детей. Из доклада следует, что 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Уточняется, что 31 процент мобилизованных — отцы одного ребенка, четверть — двух детей, и лишь 0,3 процента — отцы трех детей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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