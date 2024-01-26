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12:49, 26 января 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о приговоре террористке Треповой

Пресс-секретарь Песков: Кремль не комментирует приговор террористке Треповой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Кремль в настоящее время воздерживается о того, чтобы комментировать приговор Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Срок в 27 лет колонии, назначенный террористке Дарье Треповой за теракт в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), стал самым суровым среди женщин в истории российского правосудия.

«Мы не комментируем решение суда. Не будем это делать сейчас», — заявил Песков.

Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. С нее также взыскали 16,5 миллиона рублей по искам потерпевших.

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      Марк Леонов
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