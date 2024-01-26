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16:21, 26 января 2024Бывший СССР

В Молдавии в санкционный список включили ушедшего из жизни журналиста

СИБ Молдавии включила в санкционный список ушедшего из жизни журналиста

Фото: Andreea.Cojocari / Wikimedia

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии составила санкционный список лиц и компаний, в который включила журналиста, ушедшего из жизни три года назад. Соответствующий перечень опубликован на сайте ведомства.

В список вошли свыше 550 имен и названий, среди которых — глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на прошедших осенних выборах Арина Коршикова, бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду и депутаты парламента от запрещенной в республике оппозиционной партии «Шор». В числе попавших под санкции физлиц оказался и экс-руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который ушел из жизни в 2021 году.

По задумке авторов списка, в отношении его фигурантов будут действовать ограничительные меры. Основанием для включения в него, в частности, была названа связь с попавшими под международные санкции олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Иланом Шором.

В декабре бывшая глава Гагаузии Ирина Влах обвинила президента Молдавии Майю Санду в организации политической инквизиции в виде Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. По ее мнению, 2024 год в стране начнется с охоты на ведьм.

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      Алевтина Запольская
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