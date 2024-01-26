В ООН назвали число беженцев с Украины

Комиссар ООН Гранди: десять миллионов украинцев стали беженцами

Десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий. Число беженцев назвал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает NHK.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — подчеркнул он.

По словам комиссара ООН, около 6,3 миллиона беженцев уехали за рубеж, а еще 3,7 миллиона человек переселились в другие регионы Украины. Он призвал помочь им «восстановить свою жизнь», отремонтировать дома и найти работу.

Ранее стало известно, что в Польше из-за наплыва беженцев с Украины вырос уровень преступности. По сравнению с 2022 годом количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 2,4 тысячи и составило примерно 17 тысяч, в то время как еще в 2013 году их число составляло около 3,5 тысячи.