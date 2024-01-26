В Приднестровье обвинили Молдавию в подготовке репрессий против жителей ПМР

В МИД Приднестровья заявили о подготовке Молдавией репрессий против жителей ПМР

Власти Молдавии готовятся к применению «закона о сепаратизме», который позволит привлечь к уголовной ответственности практически любого жителя непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает ТАСС.

По слова Игнатьева, Кишинев уже активно использует эту норму на «общественном, информационном, экспертном уровне», поэтому от будущих репрессий, которые могут вскоре начаться, не застрахован никто.

Глава МИД ПМР призвал жителей республики быть максимально осторожными и внимательными, находясь на территории Молдавии.

Ранее в Приднестровье прошел митинг против давления со стороны Молдавии. Его инициатором стали местные профсоюзные организации. На митинге присутствовал президент Приднестровья Вадим Красносельский.