В Приднестровье тысячи человек вышли на митинг против давления Кишинева

В ПМР на митинг против давления со стороны Кишинева вышли около 50 тыс. человек

Около 50 тысяч жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) вышли на митинг против давления на ПМР со стороны Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

По данным ведомства, протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами «Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья», «Вы остановили наши предприятия» и «Не будем платить дань». Митинг также посетили президент Приднестровья Вадим Красносельский, председатель Верховного совета республики Александр Коршунов и глава правительства ПМР Александр Розенберг.

В начале января приднестровские власти обвиняли Кишинев в незаконном налогообложении товаров, импортируемых предприятиями на территории ПМР.