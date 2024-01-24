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17:23, 24 января 2024Бывший СССР

В Приднестровье тысячи человек вышли на митинг против давления Кишинева

В ПМР на митинг против давления со стороны Кишинева вышли около 50 тыс. человек

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Около 50 тысяч жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) вышли на митинг против давления на ПМР со стороны Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

По данным ведомства, протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами «Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья», «Вы остановили наши предприятия» и «Не будем платить дань». Митинг также посетили президент Приднестровья Вадим Красносельский, председатель Верховного совета республики Александр Коршунов и глава правительства ПМР Александр Розенберг.

В начале января приднестровские власти обвиняли Кишинев в незаконном налогообложении товаров, импортируемых предприятиями на территории ПМР.

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