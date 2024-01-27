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14:01, 27 января 2024Мир

Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

В Крыму главу дипломатии ЕС Борреля сравнили с зайцем из советского мультфильма

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца. Об этом сообщает РИА Новости.

«Боррель мне стал напоминать персонаж из известного советского мультфильма про храброго зайца. Если он такой герой, пошел бы в окопы, надел бы каску и постоял бы там хотя бы часок. Думаю, после этого он перестал бы давать советы один глупее другого», — заявил Константинов после того, как глава дипломатии ЕС призвал поставить Украине ракетные установки дальнего действия.

Руководитель крымского парламента подчеркнул, что Боррель и подобная ему публика не могут влиять на мировую политику. «Они просто озвучивают доведенную до них повестку. Политические попугаи. При этом — попугаи, уверенные, что живут они в цветущем саду. И получающие свой корм за свое бормотание, смысл которого им самим не понятен», — добавил Константинов.

Ранее Боррель заявил о необходимости поставить Украине дальнобойные ракеты и другие современные вооружения, чтобы помочь освободить территории страны. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии».

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      Нина Ташевская
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