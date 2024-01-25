Боррель выступил за поставки Украине дальнобойных ракет

Боррель призвал поставлять Украине ракетные системы большой дальности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Об этом он написал в статье для La Repubblica.

По его словам, Западу следует наращивать усилия для того, чтобы у Киева« было все, пока он не одержит победу». «Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — добавил он.

Боррель подчеркнул, что это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии». По его мнению, конфликт на Украине показал, что «этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми мы столкнулись». Он также отметил, что победа Украины является лучшей гарантией безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы поставить больше ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что такое решение стало бы «выходом из тупиковой дискуссии» по поводу поставок Киеву высокоточного оружия большой дальности.