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04:16, 25 января 2024Мир

Боррель выступил за поставки Украине дальнобойных ракет

Боррель призвал поставлять Украине ракетные системы большой дальности
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Об этом он написал в статье для La Repubblica.

По его словам, Западу следует наращивать усилия для того, чтобы у Киева« было все, пока он не одержит победу». «Мы должны снабдить Украину инструментами, включая ракетные установки дальнего действия и другие современные вооружения, которые позволят освободить ее территории», — добавил он.

Боррель подчеркнул, что это должно сопровождаться «возрождением европейской оборонной индустрии». По его мнению, конфликт на Украине показал, что «этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми мы столкнулись». Он также отметил, что победа Украины является лучшей гарантией безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы поставить больше ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины (ВСУ). Отмечается, что такое решение стало бы «выходом из тупиковой дискуссии» по поводу поставок Киеву высокоточного оружия большой дальности.

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      Марина Совина
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