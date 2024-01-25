Раскрыт план Британии по закупке ракет у Германии

Handelsblatt: Британия купит Taurus у Германии и отправит Украине Storm Shadow

Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы поставить больше ракет Storm Shadow Вооруженным силам Украины (ВСУ). О плане Лондона сообщает издание Handelsblatt.

В материале отмечается, что Британия предложила ФРГ «выход из тупиковой дискуссии» по поводу поставок Киеву высокоточного оружия большой дальности. «Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow», — подчеркнул автор статьи.

По данным издания, Британия раскрыла Германии свой план несколько недель назад. В настоящее время оно рассматривается Берлином.

Ранее бундестаг проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Taurus. Резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС, входящий в состав ЕНП в Европарламенте. Документ был отклонен голосами 485 парламентариев.