Евросоюз обвинили в нежелании признать одну проблему на Украине

Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз закрывает глаза на коррупцию на Украине

Евросоюз (ЕС) отказывается признавать существование повальной коррупции на Украине, возмутился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. С таким обвинением он выступил в соцсети X.

В то же время, заметил Уоллес, европейские политики активно осуждают Венгрию, игнорируя аналогичные проблемы в других странах. «Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза», — написал он.

Ранее глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков заявил, что многим коррупционерам в стране удается избежать ответственности по вине судебно-правовой системы. Он рассказал, что протоколы НАПК в отношении высших чиновников, рассматриваемые судами, часто закрывают из-за давления на блюстителей закона.