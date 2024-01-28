В Британии привели цифры ежедневных потерь Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют около 1200 бойцов ежедневно. Такие цифры в своем Youtube-канале привел британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его данным, армия РФ применяет тактику активной обороны, благодаря которой ВСУ несут большие потери, которые оцениваются более чем в 1000 человек ежедневно. Российские вооруженные силы смогли улучшить свои позиции по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Меркурис отмечает, что в ближайшие два месяца Россия нарастит арсенал вооружений, который Украине не достигнуть даже при поддержке США.

Ранее 28 января в Германии заявили о завладении армией РФ инициативы по всему фронту в зоне СВО.

Также сообщалось, что США не отправляют на Украину штурмовики A-10, поскольку опасаются их уничтожения российскими военными.