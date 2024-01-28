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13:18, 28 января 2024Бывший СССР

Раскрыта причина отказа США поставлять на Украину штурмовики A-10

США не отправляют штурмовики A-10 на Украину, опасаясь их уничтожения

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

США не отправляют на Украину штурмовики A-10, поскольку опасаются их уничтожения российскими военными. Причину отказа от поставок самолетов Киеву в воскресенье, 28 января, сообщает американское издание Military Watch.

Издание отмечает, что плотность российской наземной противовоздушной обороны по всей линии фронта уже привела к огромным потерям украинских ВВС. А уничтожение американской техники может привести к серьезным репутационным потерям для США. По этой же причине поставленные Киеву танки «Абрамс» находятся далеко от линии боевого соприкосновения, поскольку Украина потеряла немало поставленных немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 2.

Издание отмечает, что в 1991 году во время войны в Персидском заливе иракские средства ПВО малой дальности повредили или уничтожили порядка 20 самолетов США, что привело к временной приостановке операций на театре военных действий, а потому военные сомневаются в живучести штурмовиков при встрече с российскими ПВО.

Серийное производство штурмовиков A-10 началось в 1977 году. Их разрабатывали специально для операций против советских бронетанковых соединений. Эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании А-10 на сегодняшний день являются самыми низкими среди всех американских пилотируемых боевых реактивных самолетов.

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      Владимир Седов
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