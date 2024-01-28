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12:50, 28 января 2024Бывший СССР

В Германии рассказали о превосходстве России над Украиной по всему фронту

В Германии заявили о завладении армией РФ инициативы по всему фронту в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска имеют существенное преимущество перед Украиной на всех участках фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в воскресенье, 28 января, немецкий журналист Кристоф Ваннер рассказал в интервью изданию WELT.

Журналист пояснил, что российские войска завладели инициативой на всех участках, особенно отметил донецкое направление, где армии РФ удалось достичь впечатляющих успехов. В свою очередь, Украина, по словам Ваннера, почти везде перешла к глухой обороне и сосредоточилась на удержании позиций.

27 января сообщалось, что в зоне СВО российские военные уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый.

26 января президент России Владимир Путин пообещал, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей специальной военной операции на Украине.

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