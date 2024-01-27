«МК»: в зоне СВО уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на некрологи.

Из опубликованных в соцсетях некрологов следует, что опытный украинский националист Ярый — Василий Яремко — был уничтожен российскими военными в боях за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

Известно, что 50-летний Ярый также возглавлял отряд «Белые Демоны», входящий в националистический батальон «Карпатская сечь».

Ранее президент России Владимир Путин назвал националистов хозяевами Украины после распада СССР. Он добавил, что после госпереворота в 2014 году на Украине начали физически истреблять всех, кто хотел нормальных отношений с Россией.

