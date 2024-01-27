Главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого уничтожили в зоне СВО
«МК»: в зоне СВО уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ ЯрогоСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на некрологи.
Из опубликованных в соцсетях некрологов следует, что опытный украинский националист Ярый — Василий Яремко — был уничтожен российскими военными в боях за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.
Известно, что 50-летний Ярый также возглавлял отряд «Белые Демоны», входящий в националистический батальон «Карпатская сечь».
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