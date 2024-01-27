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12:43, 27 января 2024Бывший СССР

Главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого уничтожили в зоне СВО

«МК»: в зоне СВО уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) российские военные уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на некрологи.

Из опубликованных в соцсетях некрологов следует, что опытный украинский националист Ярый — Василий Яремко — был уничтожен российскими военными в боях за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

Известно, что 50-летний Ярый также возглавлял отряд «Белые Демоны», входящий в националистический батальон «Карпатская сечь».

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Ранее президент России Владимир Путин назвал националистов хозяевами Украины после распада СССР. Он добавил, что после госпереворота в 2014 году на Украине начали физически истреблять всех, кто хотел нормальных отношений с Россией.

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      Алиса Дмитриева
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