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18:29, 26 января 2024Бывший СССР

Путин назвал националистов хозяевами Украины после распада СССР

Путин: фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Фактическими хозяевами Украины после распада СССР были националисты и те, кто их представляет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины , все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что после госпереворота в 2014 году на Украине начали физически истреблять всех, кто хотел нормальных отношений с Россией. «Русских там объявили нетитульной нацией — закон приняли — на наших исторических территориях», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что на Украине националистические идеи после распада СССР оказались сильнее, чем предполагалось, и привели к нынешней ситуации в стране.

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      Алевтина Запольская
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