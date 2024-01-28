Шэрон Стоун поделилась неудачным опытом знакомства в сети

Sunday Times: Шэрон Стоун рассказала о неудачных свиданиях с мужчинами из сети

Шэрон Стоун призналась, что пользуется приложениями для знакомств. Опытом неудачных свиданий американская актриса поделилась с газетой The Sunday Times.

Однажды кинозвезда оказалась на встрече с осужденным преступником. О проблемах с законом в анкете упомянуто не было. В другой раз Стоун познакомилась в сети с наркоманом. Снимок в профиле состояние мужчины не выдал.

Ставить крест на онлайн-знакомствах Стоун, однако, не призывает. Так, во время пандемии одному из пользователей приложения актриса помогла пережить развод, заменив психолога.

Кинозвезда пообещала себе, что в 2024 году встретит любовь. Список требований к партнеру оскаровская номинантка не составляла.

Ранее американка замэтчилась в приложении для знакомств с Беном Аффлеком. Однако, не поверив в подлинность аккаунта, девушка удалила кинозвезду из пар. В ответ голливудский актер записал ей видео, чтобы доказать, что он настоящий.