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13:31, 28 января 2024Интернет и СМИ

Шэрон Стоун поделилась неудачным опытом знакомства в сети

Sunday Times: Шэрон Стоун рассказала о неудачных свиданиях с мужчинами из сети

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Шэрон Стоун призналась, что пользуется приложениями для знакомств. Опытом неудачных свиданий американская актриса поделилась с газетой The Sunday Times.

Однажды кинозвезда оказалась на встрече с осужденным преступником. О проблемах с законом в анкете упомянуто не было. В другой раз Стоун познакомилась в сети с наркоманом. Снимок в профиле состояние мужчины не выдал.

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Ставить крест на онлайн-знакомствах Стоун, однако, не призывает. Так, во время пандемии одному из пользователей приложения актриса помогла пережить развод, заменив психолога.

Кинозвезда пообещала себе, что в 2024 году встретит любовь. Список требований к партнеру оскаровская номинантка не составляла.

Ранее американка замэтчилась в приложении для знакомств с Беном Аффлеком. Однако, не поверив в подлинность аккаунта, девушка удалила кинозвезду из пар. В ответ голливудский актер записал ей видео, чтобы доказать, что он настоящий.

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      Виктория Клабукова
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