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16:08, 29 января 2024Экономика

На бывшем заводе Volkswagen в России нашли тысячи новых иномарок. Какие машины там есть и можно ли их купить?

На заводе Volkswagen обнаружили тысячи иномарок из ФРГ и Японии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

На парковках возле бывшего завода Volkswagen в Калужской области заметили тысячи новых автомобилей. Помимо знаменитого немецкого бренда, на них есть также эмблемы Audi и Toyota. Все они, по предварительным данным, могли быть привезены в Россию из Китая по параллельному импорту.

При этом о возобновлении работы калужского завода под новым наименованием и с выпуском других авто пока официально не объявлено — ранее речь шла о первом полугодии 2024-го.

Новые автомобили стоят под слоем снега

Как рассказал корреспондент Autonews, он заметил по меньшей мере несколько тысяч автомобилей на парковке около бывшего завода Volkswagen. По его словам, там присутствуют кроссоверы марки Volkswagen, которые издалека показались похожими на китайскую модель Tyron, машины Audi Q6 (она была разработана специально для Китая и завозится в Россию по параллельному импорту) и кроссоверы Toyota RAV4. «Среди них не удалось разглядеть ни одного, собранного в Калуге», — уточнил автор.

Новые автомобили около завода в Калужской области, март 2022 года

Новые автомобили около завода в Калужской области, март 2022 года

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кроме того, там заметили китайские электромобили Avatr 11, минивэны GAC M8 и кроссоверы Chery Tiggo. Все авто покрыты толстым слоем снега. Какой-либо информации о том, можно ли их купить, найти на данный момент не удалось.

Автор указал, что на саму парковку ему попасть не удалось, и ее он рассматривал буквально из-за забора с соседней возвышенности.

На калужском заводе намеревались собирать китайские Chery

Запущенный в 2007 году завод Volkswagen под Калугой приостановил производство в феврале 2022-го. В 2023 году предприятие передали компании «Арт-Финанс». Завод собирались перезапустить до конца года, однако позднее перенесли это на первое полугодие 2024-го.

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Еще в апреле стало известно, что на заводе может начаться выпуск китайских автомобилей Chery. По данным Autonews, в ноябре там действительно началась тестовая сборка первых экземпляров Chery Tiggo 7 «с целью изучения потенциала сотрудничества». При этом о долгосрочном проекте речи пока не шло, дальнейшее сотрудничество тогда ставилось под вопрос.

На данный момент на предприятии «возобновляется жизнь» — на парковке перед проходной завода заметили сотни машин сотрудников с калужскими номерами, а возле смежного производства в окрестностях завода была группа людей, которые говорили по-китайски.

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В декабре сообщалось об увольнении 30 процентов работников завода

«Фольксваген Груп Рус», которая была переименована в AGR Automotive Group, в ноябре сообщала, что предложила работникам уволиться по собственному желанию. При этом обещали выплатить три оклада в виде списания долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск.

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Позже, в декабре, межрегиональный профсоюз говорил, что с завода уволились 30 процентов сотрудников — 1,3 тысячи человек. Работники утверждали, что уйти с предприятия их вынудил новый собственник. Была информация также о «грязных методах по выдавливанию персонала», об отмене доставки работников транспортом и что сварочные станции бывшего немецкого собственника распиливали болгарками и сдавали на металлолом, а освободившиеся помещения отдали под склад для китайских автомобилей.

AGR уверяла, что все нормы трудового законодательства продолжают соблюдаться, а для возобновления работы на заводе есть все ключевые сотрудники.

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      Антон Похиляк
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