Заводы Volkswagen и Peugeot возобновят работу в российском регионе

Губернатор Шапша: заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo заработают в 2023 году

Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo в Калужской области возобновят работу в конце 2023 года. Об этом рассказал губернатор российского региона Владислав Шапша, его слова приводит ТАСС.

По словам главы области, для всех предприятий определен вектор развития. Шапша отметил, что первые автомобили на заводе Volvo будут выпущены уже в этом году — будет использован весь цикл, включая сборку, производство, а также штамповку, окраску деталей.

«По Volkswagen мы ведем переговоры, у нас есть ряд технологических партнеров, мы определяем, с кем из них нам продолжить эту работу, первые автомобили будут собраны, первые машинокомплекты прибудут в начале декабря, и уже сборка начнется», — добавил губернатор.

Шапша подчеркнул, что власти региона планируют в 2023 году возобновить работу производств, а в 2024-м — наращивать темпы и выводить на полную мощность.

В октябре Шапша объявил, что новым собственником Volvo становится группа компаний «Промышленные инвестиции». Так, грузовики «Урал» начнут выпускать на бывшем заводе Volvo в Калуге уже в этом году.