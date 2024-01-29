Врач предупредил об опасности популярного народного метода лечения

Врач Зайцев: лечение отита фитосвечами может привести к летальному исходу

Доктор медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что лечение отита фитосвечами может привести к летальному исходу. Выпуск, в котором медик предупредил об опасности народного метода лечения, доступен на платформе «Смотрим».

Зайцев назвал ошибкой использование фитосвечей для лечения отита. Как отметил оториноларинголог, люди, использующие этот метод, считают, что у них есть серная пробка, с которой они смогут справиться с помощью фитосвечей. «Барабанная перепонка состоит из трех слоев: наружный, средний и внутренний, она иссушается, истончается и рвется», — описал врач опасные последствия такого метода лечения.

Если за барабанной перепонкой есть гной, то под действием тепла он разжижится, отметил доктор. «А дальше — полости среднего уха, головной мозг находится чуть выше анатомически, и прекрасная всасываемость получается и прекрасная предрасположенность для того, чтобы гной всосался в головной мозг, и развивается вторичный отогенный менингит, а потом летальный исход», — заключил он.

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