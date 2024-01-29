Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 29 января 2024Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности популярного народного метода лечения

Врач Зайцев: лечение отита фитосвечами может привести к летальному исходу

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что лечение отита фитосвечами может привести к летальному исходу. Выпуск, в котором медик предупредил об опасности народного метода лечения, доступен на платформе «Смотрим».

Зайцев назвал ошибкой использование фитосвечей для лечения отита. Как отметил оториноларинголог, люди, использующие этот метод, считают, что у них есть серная пробка, с которой они смогут справиться с помощью фитосвечей. «Барабанная перепонка состоит из трех слоев: наружный, средний и внутренний, она иссушается, истончается и рвется», — описал врач опасные последствия такого метода лечения.

Если за барабанной перепонкой есть гной, то под действием тепла он разжижится, отметил доктор. «А дальше — полости среднего уха, головной мозг находится чуть выше анатомически, и прекрасная всасываемость получается и прекрасная предрасположенность для того, чтобы гной всосался в головной мозг, и развивается вторичный отогенный менингит, а потом летальный исход», — заключил он.

Ранее врач Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. Доктор заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

      Россиянам назвали дешевые и надежные подержанные авто

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

      Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше