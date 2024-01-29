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18:20, 29 января 2024Спорт

В России отреагировали на дисквалификацию Валиевой за допинг

Депутат Свищев не усмотрел политики в дисквалификации Валиевой за допинг
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за допинг нет политической составляющей, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отстранение спортсменки от международных соревнований на четыре года.

«Я склонен верить тому, что мы, к сожалению, не смогли доказать невиновность нашей спортсменки. Четыре года и потерянная медаль — это очень неприятная новость для всех поклонников творчества Камилы. Есть еще время, есть возможности для подготовки апелляции. Надо сейчас сосредоточиться и найти хороших, грамотных юристов, вместе с ними, с тренерами подготовить свою версию [случившегося]. Думаю, что надо бороться, если есть шанс. Камила спортсменка, она боец. Я надеюсь, что она будет продолжать бороться и будет продолжать выступать», — сказал депутат.

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Сегодня

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее лишат золота в командном турнире зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году.

Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все ее результаты и награды с момента сдачи положительной пробы также станут недействительными. Разбирательство заняло 717 дней. По мнению комиссии, спортсменка не смогла доказать, что нарушила правила неумышленно.

Во время Игр в Пекине стало известно, что в пробе Камилы Валиевой, взятой в 2021 году на чемпионате России, обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Сама фигуристка не признает вину. Она утверждает, что препарат употреблял ее дедушка после операции на сердце. По мнению спортсменки, лекарство попало в ее организм из-за того, что она пила с ним из одной кружки.

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