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13:11, 29 января 2024Бывший СССР

Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

Посол Роговей: Украина отказывается вести переговоры с Россией по Приднестровью
Паун Роговей

Паун Роговей. Фото: Правительство Республики Молдова

Киев отказывается вести переговоры с Москвой в рамках формата «5+2» по урегулированию в Приднестровье. Об этом посол по особым поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей заявил на брифинге в Кишиневе, передает РИА Новости.

По его словам, Украина является «адептом мирного урегулирования» в данном вопросе, однако считает переговорный формат «5+2» нефункциональным из-за участия в нем России. При этом он отметил, что Киев продолжит выступать в качестве посредника в переговорах между непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и Молдавией.

В переговорах по урегулированию в Приднестровье в формате «5+2» как стороны конфликта участвуют Кишинев и Тирасполь. В качестве посредников, помимо Украины, в них выступают Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). США и Евросоюз принимают у них участие как наблюдатели.

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      Алевтина Запольская
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