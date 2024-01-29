Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:04, 29 января 2024Мир

Столтенберг назвал западную помощь Украине инвестицией в безопасность НАТО

Генсек Столтенберг: помощь Украине является инвестицией в безопасность НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Поддержка Украины со стороны западных союзников является не благотворительностью, а инвестицией в безопасность НАТО, поэтому альянс будет всячески поддерживать любые инициативы в обеспечении продолжения поставок Киеву со стороны США. Об этом в ходе официального визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте альянса.

«В публичном выступлении перед двусторонней встречей [с главой Пентагона Ллойдом Остином] Столтенберг подчеркнул, что поддержка союзников помогает Украине защититься от агрессии России, и что помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках визита в Вашингтон генсек также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, и другими высокопоставленными политиками. Стороны обсудят дальнейшие шаги по укреплению НАТО и увеличение расходов на оборону.

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что альянс не поставил Украину на путь к членству раньше. «Если бы НАТО выполнила то, что она сказала, и действительно поставила бы украинцев на правильный путь к членству, то тогда был бы аргумент в пользу того, что [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — констатировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

      Столтенберг назвал западную помощь Украине инвестицией в безопасность НАТО

      Россиян предупредили о наиболее вредной позе для сна

      «Спартак» подписал футболиста из европейского клуба

      Пьяный россиянин с ножом украл сырок из магазина и попал на видео

      Экономики стран БРИКС обогнали G7

      Ударившего подростка около школы россиянина арестовали

      В Белгородской области сработала система ПВО

      Голливудская актриса рассказала о неожиданной привычке при принятии душа

      Служебная овчарка по кличке Хольф нашла взрывчатку у россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше