Столтенберг назвал западную помощь Украине инвестицией в безопасность НАТО

Генсек Столтенберг: помощь Украине является инвестицией в безопасность НАТО

Поддержка Украины со стороны западных союзников является не благотворительностью, а инвестицией в безопасность НАТО, поэтому альянс будет всячески поддерживать любые инициативы в обеспечении продолжения поставок Киеву со стороны США. Об этом в ходе официального визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте альянса.

«В публичном выступлении перед двусторонней встречей [с главой Пентагона Ллойдом Остином] Столтенберг подчеркнул, что поддержка союзников помогает Украине защититься от агрессии России, и что помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в нашу собственную безопасность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках визита в Вашингтон генсек также встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, и другими высокопоставленными политиками. Стороны обсудят дальнейшие шаги по укреплению НАТО и увеличение расходов на оборону.

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что альянс не поставил Украину на путь к членству раньше. «Если бы НАТО выполнила то, что она сказала, и действительно поставила бы украинцев на правильный путь к членству, то тогда был бы аргумент в пользу того, что [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — констатировал он.