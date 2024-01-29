Страховка разбившегося Falcon 10 не работала над Афганистаном

Страховка Falcon 10, разбившегося в Афганистане, не работала в этой стране

Страховка разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 не работала над территорией этого государства. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на страховой полис.

В документе говорится, что воздушное судно было застраховано в компании «Ингосстрах» с 19 по 25 января включительно. При этом договор действовал лишь при выполнении «корпоративных» рейсов на Falcon 10 в четырех странах: России, Узбекистане, Индии и Таиланде.

Ранее стало известно, что у компании «Атлетик-груп», владеющей разбившимся в Афганистане самолетом Falcon 10, как оказалось, нет лицензии на совершение авиаперевозок.

Самолет Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан 21 января. В результате ЧП четыре члена экипажа спаслись, а два пассажира — не выжили. 27 января стали известны подробности о состоянии пилота — его поместили в реанимацию. Позже в реанимации оказался и второй пилот.