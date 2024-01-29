Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 29 января 2024Россия

Три украинских дрона-камикадзе атаковали приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке трех-дронов камикадзе ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — пояснил он.

По словам главы области, при взрывах пострадавших нет. Однако повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Это уже второй удар украинских войск по Белгородской области за два часа. Ранее атаке дрона-камикадзе подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. По данным, предоставленным Гладковым, в результате нападения противника повреждены две крыши частных жилых домовладений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

      Экономики стран БРИКС обогнали G7

      Ударившего подростка около школы россиянина арестовали

      В Белгородской области сработала система ПВО

      Голливудская актриса рассказала о неожиданной привычке при принятии душа

      Служебная овчарка по кличке Хольф нашла взрывчатку у россиянина

      Путин подтвердил планы отправки белорусской женщины-космонавта на МКС

      Звезда «Женского стендапа» рассказала о жизни после развода

      Найденное в гараже старое чучело ушло с молотка за 400 тысяч рублей

      Депутат Рады подтвердил данные об увольнении Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше