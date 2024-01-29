Три украинских дрона-камикадзе атаковали приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке трех-дронов камикадзе ВСУ

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — пояснил он.

По словам главы области, при взрывах пострадавших нет. Однако повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Это уже второй удар украинских войск по Белгородской области за два часа. Ранее атаке дрона-камикадзе подвергся поселок Октябрьский Белгородского района. По данным, предоставленным Гладковым, в результате нападения противника повреждены две крыши частных жилых домовладений.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.