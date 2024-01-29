Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:33, 29 января 2024Россия

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, дрон при падении повредил две крыши частных жилых домовладений. На место прибыли оперативные службы.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района и повредил линию газоснабжения. «В результате взрыва пострадавших нет, повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Помощник Путина заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Что мешает мирному обсуждению конфликта?

      В ЕС напомнили про условия ускоренного вступления Украины

      Лыжница застряла на подъемнике вечером и провела 15 часов над землей на морозе

      В Таиланде турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых и наркотики

      В Херсоне произошли взрывы

      Глава евродипломатии заявил о пребывании Центральной Азии в глуши

      На Украине заявили об испытании вооружения на поле боя

      Работавший на канале Соловьева блогер рассказал о жизни в однушке

      Норвегия сократит поток украинских беженцев

      В США назвали правильным приговор Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше