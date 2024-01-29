Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет», — пояснил он.

По словам главы области, дрон при падении повредил две крыши частных жилых домовладений. На место прибыли оперативные службы.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района и повредил линию газоснабжения. «В результате взрыва пострадавших нет, повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.