ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет», — пояснил он.
По словам главы области, дрон при падении повредил две крыши частных жилых домовладений. На место прибыли оперативные службы.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Тишанка Волоконовского района и повредил линию газоснабжения. «В результате взрыва пострадавших нет, повреждены линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.