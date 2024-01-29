Замначальника российской военно-медицинской академии арестовали за мошенничество

В Москве замначальника военно-медицинской академии Вешкина арестовали до 9 марта

Хамовнический районный суд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны РФ Павла Вешкина, подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мужчина пробудет в СИЗО до 9 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ. Другие подробности дела не сообщаются.

Ранее суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО бывшего заместителя министра строительства Свердловской области Игоря Дубровина по обвинению в хищении денежных средств. Чиновник пробудет под стражей до 27 февраля.