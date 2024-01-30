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15:29, 30 января 2024Культура

В Госдуме высказались о судьбе музыкантов «Би-2» при депортации в Россию

Депутат Шолохов: «Би-2» могут привлечь к ответственности при нарушении закона РФ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В случае депортации участников группы «Би-2» из Таиланда в Россию, вопрос о привлечении их к ответственности может решить только суд, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. О судьбе музыкантов при возвращении в страну он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Для того, чтобы этот суд состоялся, должны быть проведены определенные правовые действия, я имею в виду, по выяснению каких-то обстоятельств, которые могут служить основанием для привлечения к ответственности. Если кто-то из них или они все вместе что-то совершили, нарушающее законодательство Российской Федерации, то, естественно, они могут быть, как и любой другой гражданин, привлечены к ответственности», — поделился депутат.

Участников «Би-2» задержали в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения на работу 24 января. Местный суд обязал музыкантов выплатить штрафы — по 84 доллара (около 7,5 тысячи рублей). Сейчас они находятся в миграционном центре в ожидании депортации.

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Ранее израильские СМИ сообщили о том, что четырех из семи участников группы, в том числе солиста Леву (признанного иноагентом Егора Бортника), депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта. Кроме того, один участник группы с австралийским гражданством будет депортирован в Австралию.

Однако вскоре стало известно, что МИД Израиля принял решение отказать музыкантам во въезде, несмотря на наличие израильских паспортов. По информации из соцсетей группы решение об отмене депортации в Израиль было принято после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства. При этом консульском отделе посольства России в Таиланде рассказали, что трое участников «Би-2» будут депортированы только в Россию.

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      Варвара Кошечкина
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