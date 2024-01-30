Информация о выселении жителей Мариуполя из квартир не подтвердилась

Информация о том, что у жителей Мариуполя отбирают документы на квартиры и выселяют их, не подтвердилась.

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что у жителей города требуют документы на квартиры, чтобы выселить их и продать недвижимость в ипотеку.

Соответствующий вывод был сделан из фотографии объявления на подъезде одного из домов в Мариуполе. В нем говорится, что в соответствии с распоряжением городской администрации 30 января будет проведена проверка документов, подтверждающих собственность на квартиры. Владельцев квартир попросили оставаться дома и предоставить доступ в помещения представителям жилищно-эксплуатационной компании.

В январе 2023 года Росреестр разработал законопроект, который устанавливает правила признания прав на недвижимость на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей и критерии, по которым будут признаваться документы на недвижимость, выданные на территории новых регионов до их вхождения в состав России.

В Росреестре пояснили, что основная цель законопроекта — упорядочить правовое регулирование и исключить риски, связанные с регистрацией прав на недвижимость по подложным документам или документам, которые не соответствовали требованиям законодательства на момент издания. Так, жители новых регионов могут предоставить документы, выданные органами власти или нотариусами Украины и аналогичные документы ДНР и ЛНР для внесения информации о сделках в ЕГРН.

В сентябре 2023 года глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что с 2024 года будет запущена возможность зарегистрировать недвижимость в новых регионах через МФЦ любого субъекта России. Параллельно Росреестр налаживает взаимодействие с банками и застройщиками, чтобы оптимизировать работу по ипотеке и новым жилищным проектам.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».