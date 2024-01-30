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19:46, 30 января 2024Интернет и СМИ

Итальянский журналист раскрыл отношение Запада к России

Итальянский журналист Лучиди заявил, что не все на Западе настроены против РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди раскрыл отношение Запада к России. Во время пресс-тура для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике (ЛНР) он заявил, что не все на Западе настроены против РФ. Его слова передает РИА Новости.

Лучиди сообщил, что рад видеть коллег из других стран в новом российском регионе. «Эти люди (зарубежные журналисты — прим. «Ленты.ру») доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду», — сказал он.

Журналист также поблагодарил организаторов встречи за то, что они предоставили сотрудникам СМИ возможность увидеть отличную от западной точку зрения на новые регионы России.

Отмечается, что журналисты из Перу, США, Франции, Нидерландов и Испании, в числе которых был Лучиди, в ходе пресс-тура в ЛНР встретились с главой региона Леонидом Пасечником. Помимо этого, во время визита представители СМИ побеседовали с местными волонтерами и журналистами, а также посетили российских военных и пленных украинцев.

Ранее корреспондент немецкого телеканала ZDF Армин Керпер побывал в Мариуполе и удивился жизни в городе. По его словам, многие жители города имеют пророссийский настрой.

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      Мария Большакова
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