Кремль призвал США отказаться от планов атаковать иранские объекты

Песков: Москва призывает к деэскалации на фоне планов США ударить по Ирану

Москва не приветствует меры по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне планов США ударить по военным объектам проиранских группировок на территории Ирака, Сирии и Иордании и призывает стороны к деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем приветствовать и продолжения таких шагов, от кого бы это продолжение ни исходило. Мы считаем, что в целом уровень напряженности [в регионе] очень тревожный и, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это — единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и деэскалацию [между США и Ираном]», — добавил пресс-секретарь.

Ранее американские власти пообещали многоуровневый ответ на удар по базе армии США в Иордании. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что реакция может происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени.