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13:22, 30 января 2024Мир

Кремль призвал США отказаться от планов атаковать иранские объекты

Песков: Москва призывает к деэскалации на фоне планов США ударить по Ирану

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москва не приветствует меры по дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне планов США ударить по военным объектам проиранских группировок на территории Ирака, Сирии и Иордании и призывает стороны к деэскалации. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Мы не будем приветствовать и продолжения таких шагов, от кого бы это продолжение ни исходило. Мы считаем, что в целом уровень напряженности [в регионе] очень тревожный и, наоборот, сейчас время шагов по деэскалации напряженности. Это — единственное, что может помочь нам предотвратить дальнейшее расползание конфликта, тем более ближневосточного, и хоть как-то выйти на деконфликтинг и деэскалацию [между США и Ираном]», — добавил пресс-секретарь.

Ранее американские власти пообещали многоуровневый ответ на удар по базе армии США в Иордании. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что реакция может происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени.

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      Виктория Кондратьева
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