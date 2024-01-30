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02:20, 30 января 2024Мир

США пообещали многоуровневый ответ на удар по базе в Иордании

Блинкен заявил о многоуровневом ответе США на удар по базе в Иордании

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ответят на гибель троих военнослужащих при атаке беспилотника на американскую базу в Иордании. Трансляцию его выступления вел телеканал C-Span.

«И этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени», — пообещал он.

Ранее Пентагон заявил об ответственности Ирана за нападение на военную базу США в Иордании, которое произошло 27 января. Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх пояснила, что Тегеран виноват, так как финансирует и вооружает движения и группы, которые совершают нападения на американских военных.

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      Марина Совина
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