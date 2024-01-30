Латвия опровергла преступность действий обвиненной в работе на ФСБ евродепутата

СГБ Латвии: действия евродепутата Жданок не являются преступлением

Действия депутата Европарламента Татьяны Жданок представляли угрозу для латвийской государственности, но не являлись преступлением. Обвинения Жданок в шпионаже на Федеральную службу безопасности России опровергла Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии.

«До 2016 года законодательная база Латвии не предусматривала уголовной ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации, которая была направлена против Латвийской Республики. Поэтому опубликованные в СМИ исторические эпизоды, относящиеся к периоду с 2005 по 2013 год, не квалифицируются как преступная деятельность», — отмечается в пресс-релизе.

Закон от 2016 года не имеет обратной силы, при этом в СГБ предполагаемые контакты евродепутата с ФСБ оценивают как угрозу национальной безопасности.

Ранее обвинения в адрес Жданок прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сравнил поведение латвийских СМИ с охотой на ведьм.