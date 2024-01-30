Песков назвал охотой на ведьм обвинение в адрес евродепутата в работе на ФСБ

Песков назвал охотой на ведьм обвинение евродепутата Жданок в работе на ФСБ

Обвинения в адрес евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в работе на ФСБ — это охота на ведьм, сравнимая с маккартизмом в 1950-е годы в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы. Вот это то же самое», — рассказал он.

Песков отметил, что российская сторона решительно осуждает такие действия. Он также подчеркнул, что преследование Жданок никоим образом не соответствует идеалам демократии «в том ее понимании, которое доминирует сейчас в Европе».

Европарламент начал расследование в отношении депутата Татьяны Жданок 29 января. Поводом для этого стали обвинения Жданок в том, что она «на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона».