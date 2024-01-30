Макрон во время протестов уехал из Франции в Швецию

Президент Франции Макрон во время протестов фермеров уехал с визитом в Швецию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время протестов французских фермеров уехал из страны с двухдневным государственным визитом в Швецию. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что Макрон должен выступить в Стокгольме на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном как раз перед тем, как премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступит в парламенте страны.

Президент Франции заявил, что лидеры стран подпишут соглашение о новом двустороннем стратегическом партнерстве.

Ранее стало известно, что команда Макрона все чаще винит правила Европейского союза (ЕС) в растущем недовольстве и, как следствие, протестах французских фермеров. Отмечается, что Париж призывает ЕС отказаться от некоторых мер, в том числе ограничить импорт продовольствия с Украины.