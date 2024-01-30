Минздрав внес изменения в положение по коронавирусу в календаре вакцинации

Минздрав России изменил положение по коронавирусу в календаре вакцинации

Минздрав России внес изменение в положение по коронавирусу в календаре вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Об этом стало известно из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Приложение номер 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: "15. Повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее, чем через год после предыдущей вакцинации», — говорится в документе.

Согласно приказу, вакцинировать будут лиц старше 18 лет, которые ранее не болели и не были привиты от COVID-19, а также граждан в возрасте 60 лет и старше. К уязвимой категории Минздрав отнес людей, имеющих хронические заболевания, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российские регионы начали закупку обновленной вакцины «Спутник Лайт». Новый вариант «Спутника Лайт» уже начали выпускать, отметил Мурашко. Препарат имеет новый антигенный состав, добавил он.