Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Глава Минздрава Мурашко: регионы начали закупку обновленной вакцины от COVID-19

Российские регионы начали закупку обновленной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24». Слова главы Минздрава приводит ТАСС.

12 декабря обновленный вариант российской вакцины от COVID-19 ввели в гражданский оборот.

Новый вариант «Спутника Лайт» уже начали выпускать, отметил Мурашко. Препарат имеет новый антигенный состав, добавил он.

Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург объяснил необходимость усовершенствования вакцины от COVID-19 изменчивостью коронавируса. По его словам, в 2022-м году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз.

