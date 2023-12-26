Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:04, 26 декабря 2023Россия

Российские регионы начали закупать обновленную вакцину «Спутник Лайт»

Глава Минздрава Мурашко: регионы начали закупку обновленной вакцины от COVID-19

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Российские регионы начали закупку обновленной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24». Слова главы Минздрава приводит ТАСС.

12 декабря обновленный вариант российской вакцины от COVID-19 ввели в гражданский оборот.

Новый вариант «Спутника Лайт» уже начали выпускать, отметил Мурашко. Препарат имеет новый антигенный состав, добавил он.

Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург объяснил необходимость усовершенствования вакцины от COVID-19 изменчивостью коронавируса. По его словам, в 2022-м году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      Экс-глава разведки Сербии заявил о попытке Запада повторить белорусский сценарий

      В Феодосии ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар

      В Киеве объяснили появление в городе блокпостов

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Летевший из-за границы в Россию самолет сменил курс и сел в другом месте

      Одна деталь на фото Бородиной в вечернем образе вызвала споры в сети

      В России упростили доступ к управлению несколькими видами транспорта. Что изменилось для водителей?

      В Центризбиркоме раскрыли число кандидатов на участие в выборах президента

      Полицейский подбросил наркотики россиянину для улучшения показателей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости