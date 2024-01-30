Названы самые непрактичные решения в интерьере

Дизайнер Антелава: лучше отказаться от темных напольных покрытий и шкафов-купе

Лучше отказаться от использования в интерьере темных напольных покрытий, однотонных столешниц и шкафов купе. Самые непрактичные решения в оформлении жилья назвала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава, пишет «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что на темном полу всегда будут заметны соринки, пыль и шерсть домашних животных. Тем, кто не желает делать уборку каждый день, Антелава советует выбирать покрытия средней тональности — например, оттенков дерева, как дуб или орех, или варианты с мелким рисунком.

Кроме того, при выборе кухонных столешниц лучше отдать предпочтение неоднородным цветам. «В процессе приготовления еды и в целом эксплуатации кухни на столешнице так или иначе возникают небольшие пятна, а также в труднодоступных уголках скапливаются остатки пищи. Все это будет очень заметно, если столешница однотонная, светлая или темная. Рекомендую выбрать более практичные варианты с имитацией деревянной, каменной или мраморной текстуры. Они помогут скрыть мелкие последствия от готовки», — уточнила дизайнер.

Антелава также посоветовала не заказывать шкафы-купе, так как это непрактичное решение — ими нельзя пользоваться одновременно нескольким членам семьи. «Я рекомендую остановить свой выбор на распашных шкафах, где одновременно можно открывать все створки», — заключила специалистка.

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