Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

Орбан: не сомневаюсь в подлинности документа ЕС о мерах против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в подлинности документа Европейского союза (ЕС) о саботировании помощи республике, и обвинил Брюссель в империализме. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Le Point.

Орбан прокомментировал информацию издания The Financial Times о попытках Евросоюза принять меры против экономики Венгрии в случае отказа снять вето с поддержки Украины. По его мнению, документ является подлинным, поскольку еврочиновники способны на такие действия.

«Если мы будем вести себя как суверенная страна, они свяжут украинский вопрос с верховенством закона. Эти два вопроса не имеют ничего общего друг с другом! Тогда Венгрию постигнет армагеддон» — заявил политик. Он подчеркнул, что это является проявлением тенденции Евросоюза к империализму и навязыванию воли членам объединения.

По мнению Орбана, после ухода Великобритании из Евросоюза объединение все чаще диктует свою волю входящим в него странам. Он также заявил об идеологической войне Брюсселя против Венгрии.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС о плане подорвать экономику Венгрии из-за блокировки помощи Киеву. Меры предполагают обвал курса валюты, венгерского форинта, и снижение инвестиционной привлекательности государства.