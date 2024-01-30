Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:44, 30 января 2024Мир

Орбан заявил об империализме ЕС и попытках подорвать экономику Венгрии

Орбан: не сомневаюсь в подлинности документа ЕС о мерах против Венгрии

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в подлинности документа Европейского союза (ЕС) о саботировании помощи республике, и обвинил Брюссель в империализме. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Le Point.

Орбан прокомментировал информацию издания The Financial Times о попытках Евросоюза принять меры против экономики Венгрии в случае отказа снять вето с поддержки Украины. По его мнению, документ является подлинным, поскольку еврочиновники способны на такие действия.

«Если мы будем вести себя как суверенная страна, они свяжут украинский вопрос с верховенством закона. Эти два вопроса не имеют ничего общего друг с другом! Тогда Венгрию постигнет армагеддон» — заявил политик. Он подчеркнул, что это является проявлением тенденции Евросоюза к империализму и навязыванию воли членам объединения.

По мнению Орбана, после ухода Великобритании из Евросоюза объединение все чаще диктует свою волю входящим в него странам. Он также заявил об идеологической войне Брюсселя против Венгрии.

Ранее газета Financial Times сообщила со ссылкой на документ ЕС о плане подорвать экономику Венгрии из-за блокировки помощи Киеву. Меры предполагают обвал курса валюты, венгерского форинта, и снижение инвестиционной привлекательности государства.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76. Как самолет потерпел крушение?

      В Грузии назвали сроки утверждения нового правительства

      Россиянка родила ребенка и выбросила его в выгребную яму

      Медведев заявил о планах разместить новое оружие вблизи границы с Японией

      Количество долларовых миллионеров в России резко упало

      Стали известные подробности о нашествии косуль в российском регионе

      Последствия вступления Украины в Евросоюз для его экономики оценили

      В Госдуме отреагировали на лишение сборной России золота Олимпийских игр

      Российский полковник рассказал о значении контроля над Угледаром

      Москвич и его 16-летняя дочь заживо сгорели в BMW X6 из-за взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше