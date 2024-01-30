Сообщения об обстреле поезда Волгоград — Адлер оказались недостоверными

Сообщения об обстреле поезда Волгоград — Адлер в ночь на 29 января опровергли

Распространившиеся в социальных сетях сообщения об обстреле поезда Волгоград — Адлер в ночь на 29 января, оказались недостоверными. За обстрел попытались выдать аварию с автокраном.

К постам было прикреплено видео поврежденного состава. На кадрах можно рассмотреть вмятины и пробоины. Автор ролика сказал, что подвижной состав обстреляли.

Официальные источники сообщили только об одном происшествии с поездом маршрута № 107 Нижневартовск — Волгоград. В него на переезде недалеко от станции Мегион 26 января влетел автокран «КамАЗ» с отказавшими тормозами. В пресс-службе железной дороги рассказали, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, по которому следовал пассажирский поезд. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. В связи с происшествием получили повреждения три вагона поезда. На движение других поездов ДТП не повлияло. Кроме того, многие пользователи обратили внимание на то, что на распространившихся в сети видео с якобы обстрелянным составом запечатлен именно поезд «Нижневартовск — Волгоград», попавший в аварию.

По данным Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу, авария с волгоградским поездом произошла 26 января на перегоне Нижневартовск — Мегион. «Пострадавших нет. Автомобиль отброшен в кювет. Поврежденные вагоны отцеплены, пассажиры переселены в другие вагоны», — уточнили в ведомстве. В качестве предварительной причины назван отказ тормозов автомобиля.

В пресс-службе РЖД официально прокомментировали информацию «Блокноту Волгограда». Уточнялось, что сведения об обстреле поезда «Волгоград — Адлер» не соответствуют действительности.

Сообщения об обстреле поезда «Волгоград — Адлер» не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».