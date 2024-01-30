Посол сообщил о выбежавшей из кабинета Трасс во время разговора об СВО

Посол Келин: Трасс покинула свой кабинет во время разговора об СВО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс покинула свой кабинет во время встречи с послом РФ в Лондоне Андреем Келиным, которая прошла 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил российский дипломат в интервью BBC News, его слова передает ТАСС.

Келин отметил, что произнес всего несколько фраз, когда пытался объяснить причины начала специальной военной операции (СВО) на Украине. После этого Трасс «вскочила с места и исчезла». «Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации», — заявил он. Дипломат добавил, что Трасс «лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все».

Лиз Трасс отметилась самым недолгим сроком на должности премьера Великобритании, продержавшись всего 50 дней.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

