В Казахстане обнаружили нехватку обмундирования для военнослужащих

Замминистра обороны Казахстана заявил о нехватке финансирования армии

Первый заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, выступая в нижней палате парламента республики, сообщил о нехватке денежных средств, выделяемых на обмундирование для военнослужащих.

Финансирование на 2024 год составляет 44 процента от фактической необходимости, уточнил Камалетдинов изданию NUR.KZ

Проблема, по мнению Камалетдинова, связана с моделью обеспечения, которая основывается только на изменении численности Вооруженных сил и не учитывает другие факторы. «Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих по контракту, призыву с учетом ежегодной инфляции, влияния внешнеэкономических факторов на стоимость сырья и логистической составляющей, несмотря на проводимую работу по оптимизации расходов, существенно снижает возможность полноценного вещевого обеспечения военнослужащих» — заявил замминистра.

При этом он указал, что обеспеченность имуществом военнослужащих составляет 86 процентов, а для полной компенсации необходимо выделение средств в размере 67,2 миллиарда тенге (12,4 миллиарда рублей).

Ранее Камалетдинов заявил об оттоке из армии Казахстана. По его данным, в период с 2020 по 2023 год — было уволено 17 065 военнослужащих, что может быть связано с недостаточным денежным довольствием.