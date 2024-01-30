В Совфеде указали на неконструктивность Японии после слов о мирном договоре

Карасин: неконструктивное поведение Японии усложняет продвижение к переговорам

Неконструктивное поведение Японии в плане недружественной позиции по российской спецоперации усложняет продвижение к переговорам по мирному договору с Токио, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Известиями».

Тем не менее сенатор призвал исходить из того, что РФ готова к переговорам и рассчитывает на «более позитивную и конструктивную реакцию» Токио на СВО. Он добавил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью российской территории.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида высказался, что Япония хочет решения территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, но все равно продолжит политику санкций и поддержку Украины.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению, поскольку они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.